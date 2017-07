La pelea por el ascenso también es emotiva

16/07/2017 -

Chacarita será local ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mientras que Guillermo Brown recibirá en Puerto Madryn a Almagro, en los partidos que asumen hoy los dos máximos candidatos para acompañar al campeón Argentinos Juniors a la Primera División, en el marco de la fecha 44 de la B Nacional de fútbol.

El "Funebrero" jugará en San Martín ante los jujeños desde las 15.15, con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que en Chubut, Guillermo Brown lo hará ante Almagro a las 13.15 con Alejandro Castro como referí, en partidos que serán televisados por TyC Sports.

Los otros partidos a jugarse hoy serán: Villa Dálmine ante Independiente Rivadavia de Mendoza (15); All Boys vs. Ferro Carril Oeste (15.30) e Instituto de Córdoba vs. Nueva Chicago (16).