Instancias decisivas para el vóley

16/07/2017 -

Hoy en Olímpico proseguirá la disputa de la primera fecha de las finales del Anual Federativo de la Fuvase. A las 9, Olímpico vs. A. Beltrán Sub 15 femenino; 10.30, Olímpico A vs. Ateneo Sub 17 femenino; 12, Olímpico B vs. Mitre Sub 17 femenino; 13.30, Olímpico vs. Fdez. Vóley Sub 19 femenino; 15, Olímpico vs. Ind. Fdez. Sub 15 masculino; 16.30, Olímpico vs. Nuevo Banco Sub 17 masculino, En Quimsa: 14, Quimsa A vs. Olímpico A en Mayor masculino.