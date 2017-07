Girolami está preocupado, pero no pierde la esperanza

Fotos ILUSIÓN. El "Bebu" Girolami agradeció las muestras de afecto que recibió en Las Termas por parte del público.

16/07/2017 -

Néstor Girolami, piloto oficial Volvo en el WTCC, está preocupado, pero no pierde la esperanza de que su equipo logrará revertir la situación para poder pelear los primeros puestos en el autódromo de Las Termas.

El cordobés considera que será muy difícil conseguir hoy un buen resultado, pero la jerarquía de su equipo lo obliga a tener buenas perspectivas de cara al futuro.

"Estoy preocupado porque no hay una solución clara a corto plazo. Los autos de acá se van a China y si no se puede ir al taller a revisarlos completamente va a ser difícil encontrarle rápido una solución. Se me va a hacer difícil mantenerme adelante mañana", admitió el cordobés en la conferencia posterior a las pruebas de clasificación que se realizaron ayer en el autódromo termense.

"Tengo un gran equipo y siento que todo puede cambiar si se toman las decisiones correctas", agregó.

El piloto de Isla Verde consideró que la única solución en el horizonte es regresar a Suecia, donde está la sede del equipo Polestar Cyan Racing, para intentar encontrar el inconvenientes que minó sus chances de la pelea grande en el WTCC.

"Es claro cómo se ve en los datos el problema que tiene el auto. Hemos cambiado muchas cosas y todavía no dimos en la tecla. Hace falta que el auto vaya a Suecia y se revise completamente, en detalle, porque seguramente hay algo que no está bien", argumentó.

De todos modos, Girolami sostuvo que intentará seguir luchando para modificar su realidad, aunque el pesimismo, en este momento, invada su presente: "Uno intenta ser positivo, pero también hay que ser realista", reflexionó.

"Si esto no se soluciona, va a ser un año muy largo", afirmó, con un dejo de resignación, el ex bicampeón de Súper TC2000, que en este 2017 apostó todas sus fichas al WTCC.

El "Bebu" agradeció además las muestras de afecto que recibió en el autódromo de Las Termas por parte del público y explicó que esta carrera será especial porque está en juego el prestigio del automovilismo argentino.