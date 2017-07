"El juicio por el crimen de mi hija es una farsa

-

Carola Labrador, madre de Candela Sol Rodríguez, la niña asesinada en 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham, sostuvo que "la fiscalía nunca defendió" a su hija porque "no busca la verdad" y consideró que los alegatos que comienzan el jueves son "una farsa" porque a uno de los imputados no se lo acusó de abuso sexual. "Sufrí mucho en el juicio, me hice tanta mala sangre y hoy por hoy estoy bastante enferma. Nunca se buscó la verdad. De hecho la fiscalía nunca defendió a mi hija. Nunca se busco la Justicia y es una farsa", aseguró Labrador, a días de comenzar la etapa final del debate iniciado en febrero.

Carola afirmó que los alegatos no le interesan porque la fiscalía no imputó a Hugo Bermúdez, (45), por el delito de abuso sexual, que fue lo que solicitó su abogado, Fernando Burlando.