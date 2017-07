El actor Facundo Arana admitió que le hicieron propuestas indecentes de todo tipo en su juventud

16/07/2017 -

Facundo Arana se refirió al éxito de "Los Puentes de Madison", obra teatral que protagoniza junto a Araceli González, y en medio de la entrevista radial confesó que recibió numerosas propuestas de sexo por dinero.

"Cuando arrancamos el proyecto, el teatro estaba particular. Y al momento de estrenar, salimos con otros tanques, la gente volvió a salir a ver obras y nos empezó a ir muy, muy bien. Tener un cartel de localidades agotadas, en estos tiempos, es una bendición muy grande", contó sobre cómo vive su labor como actor, lejos de la televisión.

Consultado sobre si hoy en día puede vivir del teatro, explicó: "En mi caso, hoy puedo vivir del teatro, pero es muy poca gente la que puede decir esto. Yo soy un bendecido, un afortunado y lo tengo clarísimo. Vivir del teatro es muy difícil. Cuando agarré el proyecto no lo hice pensando en lo económico porque la realidad dictaba otra cosa. Pero el proyecto me pareció indestructible, algo que quisiera tener en mi veraz el día de mañana. Artísticamente me encantó", dijo el actor en "Falta de respeto", el ciclo radial de Fernando Prensa.

"Este año arrancó muy fuerte para mí y, realmente, lo único que quería para este año, era la salud de mis hijos y mi mujer y tener un año de calma, un año que arrancó muy triste, y lo logré", expresó Arana.

Recordemos que en febrero de este año el actor sufrió la pérdida de su padre, el Dr Jorge Arana Tagle.

Sobre su salud, el actor dijo: "Estoy muy bien de salud. Lo que tenía que hacer con mi bandera de ‘donar sangre salva vidas’ ya lo hice".

Por último, al preguntarle si al inicio de su carrera algún caballero le ofreció dinero por sexo, Facundo tiró: "Sí, recontra. Hay una que recuerdo que si llego a abrir la boca sería un escándalo. En el Bailando me van a querer poner solamente a mí ahí, lo van a sacar a Marcelo Tinelli y a todo el mundo".

Y siguió: "No lo puedo contar porque un caballero no tiene memoria, no puedo hacer ninguna declaración porque si lo llego a contar van a decir ‘no lo puedo creer’. Si te digo la suma no lo vas a poder creer. Guita, todo me ofrecía. He tenido ofrecimientos de todo tipo, color y forma. Pero vamos, es la vida... y yo era joven además", cerró Arana, quien también está dedicado a la música.