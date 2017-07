Sharon Stone le contestó a Madonna tras revelarse una carta en la que la llama a ella y a Whitney "horriblemente mediocres"

-

La correspondencia de Madonna está descubriendo momentos hasta ahora desconocidos de su vida pasada. Tras hacerse pública una carta del rapero Tupac en la que hablaba de su relación y el problema que era para él que ella fuese blanca, otra misiva ha puesto en la mira a Sharon Stone y a la fallecida Whitney Houston, a quienes la reina del pop señalaba como "horriblemente mediocres".

La carta, que llegó a estar en una subasta, correspondería al puño y letra de Madonna, iría dirigida al actor John Eno y estaría escrita en la década de los noventa. "Es tan frustrante tener que leer que Whitney Houston tiene la carrera en la música que yo querría tener o que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que nunca tendré...", confesaba Madonna en el escrito en el que llega a compararse con Elvis Presley cuando alcanzó la fama.

Madonna aseguraba que no quería ser como Stone o Houston ("Antes preferiría la muerte", llega a escribir) porque son "tan horriblemente mediocres" y criticaba que se las utilice desde otros ámbitos para medir su carrera y "para humillarme".

Tras hacerse pública la carta, Sharon Stone decidió responder a la carta de forma pública. La actriz de 59 años, que en la década de los noventa se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine gracias a sus papeles en "Bajos Instintos" o "Casino", quiso dejar atrás las posibles rencillas del pasado.

"He querido ser una estrella del rock en algunos momentos privados... y me he sentido tan mediocre como me describiste", explicó Stone en el texto publicado desde su cuenta de Facebook y en el que afirma ser amiga de Madonna. "Nosotras sabemos que aceptar nuestra mediocridad es la única forma de conocer nuestras capacidades para llegar al lugar al que hemos llegado. Te quiero y adoro", terminó el comunicado la intérprete, asegurando que nadie la pondrá en contra suya.