Moria Casán sigue siendo funcional al show de Tinelli

16/07/2017 -

Tal vez terminarán siendo amigas y trabajando juntas en alguna temporada, pero momentáneamente no se pueden ver y no lo disimulan. Nancy Pazos y Moria Casán volvieron a cruzarse en el Bailando 2017.

Tras la performance de Jey Mammon, Marcelo Tinelli reveló los votos secretos de Ángel de Brito. Al llegar el turno de Nancy, Moria sacó un spray y lo esparció por todos lados. "¿Hay posibilidades de arreglo entre ustedes dos?", preguntó el conductor. "Obvio", dijeron ambas.

Moria tomó la posta y se quejó: "Nancy todo lo que me tiene que decir a mí, lo dice en otro programa. En ‘El diario de Mariana’ dijo que su humor era moderno y el mío rancio. Pasa que yo me cruzo mucho con ella en el pasillo y el olor a rancio me lo pasa ella y me queda en el humor".

En medio del fuego cruzado, siguió: "Yo le daría un beso en la boca, pero no puedo porque me dijeron que tiene halitosis". A lo que Nancy respondió: "La respeto mucho a Moria, fue una grande en el espectáculo".

"¿Fue?", preguntó Marcelo, a lo que la jurado respondió: "Para ella yo soy ex One, para mí ella es ex cornuda". Claro que Nancy no se quedó atrás y recogió el guante: "La ex One, como la titulé en Twitter esta semana, es porque creo que hay un tipo de humor que va pasando de época. Y la violencia, a veces, en la que recurre Moria para hacer chistes, creo que no es lo que está bueno para un show de estas características. Es un humor que ya pasó".

Luego Nancy le recordó a Moria los tuits que ella le dedicó a sus hijos y afirmó: "A ellos les dolió". "Mamita, no tenés humor", arremetió la diva. "Yo tengo mucho humor, menos cuando tocan a mis hijos", sentenció.

"¡No te escudes detrás de tus hijos!", exclamó Moria. "Yo decidí no traer más a mis hijos acá porque no se sintieron bien y yo no no me siento bien de que estén acá si vamos a ir con un ida y vuelta tenso", respondió Pazos.

"Yo todo lo digo con humor", afirmó Moria. "Vos decís todo con humor, pero no recibís todo con humor. Tu lengua karateka se convirtió en gagateca", le contestó Nancy.

Vale recordar que todo comenzó cuando Nancy criticó la decisión de los Latorre de llevar a sus hijos a ShowMatch cuando Diego fue a presenciar el show tras el affair con Natacha Jaitt. Moria defendió a la rubia y atacó a la periodista.