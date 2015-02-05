CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Julio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA.
Por El Liberal
17/07/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOBINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 MAR DE AMORES
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 FANNY LA FAN
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.30 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO
DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 PEREGRINOS DE FE
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
DEL SUD vs. HERRERA
(FEM)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
01:50 BASTARDOS SIN GLORIA
04:56 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITÍ
05:09 EL ARTISTA
07:09 LOS CAMPEONES 3
09:08 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA LUCHA
LIBRE
10:53 LA MANSIÓN EMBRUJADA
12:42 HERMOSAS CRIATURAS
15:14 PREMONICIONES
17:08 HECHIZO DE AMOR
19:07EL LABERINTO DEL FAUNO
21:30 HERMOSAS CRIATURAS
TNT
03:06 TRIPLE X
05:05 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:44 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
08:39 BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE
10:26 DESPUÉS DE LA TIERRA
12:22 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
14:36 LOS BOXTROLLS
16:25 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
2: LA VENGANZA DE ELECTRO
19:08 EL HOMBRE DE ACERO
22:00 TRIPLE X
00:16 21, LA GRAN FIESTA
01:59 RITMO PERFECTO
TCM
01.01 DONNIE BRASCO
03.14 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS
BUNNY MOVIE
10.18 LA PANTERA ROSA
10.36 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
13.08 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
15.01 LA EDAD DE LA INOCENCIA
17.32 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 TIEMPO DE VALIENTES
23.01 DONNIE BRASCO
SPACE
03:20 TRAICIÓN EN BERLÍN
06:00 EN CIELO PELIGROSO
08:00 CITY HALL
10:06 EL PROTECTOR
12:20 LA ROCA
14:56 D-TOX
16:43 RÁPIDOS Y FURIOSOS
18:49 ÁNGELES Y DEMONIOS
21:29 GIGANTES DE ACERO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 16, “MASCOTAS
AL RESCATE”.
+MIÉRCOLES 19, A LAS
20.30, CONCIERTO DE MARIANA
QUAINELLE Y SILVIA
MARGARI, EN LA SALÓN
ANEXO.
+JUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES,
CON SOMBRAS Y TRAPOS.
+VIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO
DE MAGIA CON
“ZERROT”.
+DOMINGO 23, A LAS 21.30,
“LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”,
CON EL DUENDE GARNICA.
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL
OTRO LADO DE LA CAMA”,
CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA
ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22,
GRAN PEÑA SOLIDARIA Y
POPULAR, CON DEMI CARABAJAL,
LA PESADA SANTIAGUEÑA,
EL DUENDE GARNICA,
LA SACHERA, MARTÍN
ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO,
LA BREA CORRAL
TRÍO, LUCAS CÁCERES Y
MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00
(Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (3D)
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
HOY AL 19-07: 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 19-07 -14:30 (cast) 16:50
(Cast) 19:10 (Cast) 21:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+
13 años)
HOY AL 19/07 13:15, (cast), 17:00
(Cast), 20:00 (Cast)
CANTANTES EN GUERRA
(2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL19-07-22:20 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 19/07: 13:20 (cast), 15:35
(Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D):COMEDIA
HOY AL 17/07 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 19/07 -15:00 (cast), 17:00
(Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES
(2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY AL19/07-22:55 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:40 - 18:00 -
20:00
CASTELLANO 3D 17:20
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta
todo público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 -
19:50- 22:30-
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta
todo público con Leyenda
CASTELLANO 2D 22:00
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - 20:10
SUBTITULADA 2D 22:40