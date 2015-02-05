CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Julio 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA.

17/07/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOBINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 MAR DE AMORES

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 FANNY LA FAN

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.30 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO

DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 PEREGRINOS DE FE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

DEL SUD vs. HERRERA

(FEM)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

01:50 BASTARDOS SIN GLORIA

04:56 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITÍ

05:09 EL ARTISTA

07:09 LOS CAMPEONES 3

09:08 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA LUCHA

LIBRE

10:53 LA MANSIÓN EMBRUJADA

12:42 HERMOSAS CRIATURAS

15:14 PREMONICIONES

17:08 HECHIZO DE AMOR

19:07EL LABERINTO DEL FAUNO

21:30 HERMOSAS CRIATURAS

TNT

03:06 TRIPLE X

05:05 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:44 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

08:39 BOLT: UN PERRO FUERA DE SERIE

10:26 DESPUÉS DE LA TIERRA

12:22 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL

14:36 LOS BOXTROLLS

16:25 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

2: LA VENGANZA DE ELECTRO

19:08 EL HOMBRE DE ACERO

22:00 TRIPLE X

00:16 21, LA GRAN FIESTA

01:59 RITMO PERFECTO

TCM

01.01 DONNIE BRASCO

03.14 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS

BUNNY MOVIE

10.18 LA PANTERA ROSA

10.36 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

13.08 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

15.01 LA EDAD DE LA INOCENCIA

17.32 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 TIEMPO DE VALIENTES

23.01 DONNIE BRASCO

SPACE

03:20 TRAICIÓN EN BERLÍN

06:00 EN CIELO PELIGROSO

08:00 CITY HALL

10:06 EL PROTECTOR

12:20 LA ROCA

14:56 D-TOX

16:43 RÁPIDOS Y FURIOSOS

18:49 ÁNGELES Y DEMONIOS

21:29 GIGANTES DE ACERO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 16, “MASCOTAS

AL RESCATE”.

+MIÉRCOLES 19, A LAS

20.30, CONCIERTO DE MARIANA

QUAINELLE Y SILVIA

MARGARI, EN LA SALÓN

ANEXO.

+JUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES,

CON SOMBRAS Y TRAPOS.

+VIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO

DE MAGIA CON

“ZERROT”.

+DOMINGO 23, A LAS 21.30,

“LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”,

CON EL DUENDE GARNICA.

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL

OTRO LADO DE LA CAMA”,

CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA

ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22,

GRAN PEÑA SOLIDARIA Y

POPULAR, CON DEMI CARABAJAL,

LA PESADA SANTIAGUEÑA,

EL DUENDE GARNICA,

LA SACHERA, MARTÍN

ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO,

LA BREA CORRAL

TRÍO, LUCAS CÁCERES Y

MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00

(Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (3D)

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

HOY AL 19-07: 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 19-07 -14:30 (cast) 16:50

(Cast) 19:10 (Cast) 21:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+

13 años)

HOY AL 19/07 13:15, (cast), 17:00

(Cast), 20:00 (Cast)

CANTANTES EN GUERRA

(2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL19-07-22:20 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 19/07: 13:20 (cast), 15:35

(Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):COMEDIA

HOY AL 17/07 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 19/07 -15:00 (cast), 17:00

(Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES

(2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY AL19/07-22:55 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:40 - 18:00 -

20:00

CASTELLANO 3D 17:20

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

todo público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 -

19:50- 22:30-

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta

todo público con Leyenda

CASTELLANO 2D 22:00

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - 20:10

SUBTITULADA 2D 22:40

 
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