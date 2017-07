Fotos Cuánto dinero recibirá cada partido político de Santiago para la campaña electoral

17/07/2017 -

La Dirección de Financiamiento Partidario Electoral del Ministerio del Interior de la Nación distribuyó los montos correspondientes a cada fuerza política que competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, en el distrito Santiago del Estero corresponderá al Frente Civico por Santiago un aporte de $522.161,47; seguido por la alianza Frente Renovador 1País con $233.549,27; luego la alianza Cambiemos recibirá un total de $201.624,00

En tanto, el Frente Cruzada Santiagueña recibirá $ 121.099, y la Izquierda por una Opción Socialista recibirá $ 96.879,92, según indica el sitio oficial www. argentina.gob.ar.

Estos aportes para Santiago del Estero, asciende a más de un millón de pesos, y corresponden a las agrupaciones políticas que participarán en las Paso y están destinados a que cada fuerza pueda atender los gastos que ocasione la campaña electoral.

Para boletas

En el caso de aportes para impresión de boletas para los cargos a diputados nacionales, las 5 fuerzas politicas competentes recibirán por igual un monto de $169.135,79.

Los montos detallados serán utilizados sólo para las elecciones primarias del 13 de agosto, por lo que luego habrá un nuevo reparto para las generales del 22 de octubre.

El dinero que el Estado le aportará a los distintos espacios debe tener como fin la realización de spots para radio y televisión, afiches y demás gastos de propaganda electoral.

Paralelamente, los partidos también recibieron otra suma de dinero para la impresión de sus boletas.

Todos los detalles sobre el financiamiento partidario desde el Estado para los precandidatos de todo el país fueron publicados en www.argentina.gob.ar

El caso de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el PJ que lleva al ex ministro Florencio Randazzo será el mayor beneficiado con los fondos públicos, ya que recibirá 6,72 millones de pesos. En segundo término, aparece la Alianza 1País, de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que recibirá 2,87 millones. El ex ministro Esteban Bullrich y sus compañeros de boleta tendrán 1,53 millón para la campaña de las Paso y Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se quedará con 1,37 millón. Entre las ofertas de izquierda, la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores se quedará con 1,106 millón de pesos. l