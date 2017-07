El "Cacho" de humildad de un entrenador ganador

Fotos PRESTIGIO. Arnaldo Sialle se convirtió en el entrenador que le dio a Mitre, su primer ascenso al Torneo Nacional B.

17/07/2017 -

Era la palabra más esperada en zona de vestuarios. Todos comentaban los ascensos a la B Nacional de Arnaldo Sialle en su carrera, que ayer llegó a cuatro, pero el primero en la historia de Mitre. Lejos de subirse a un pedestal, "Cacho" mantuvo la humildad y el perfil bajo de siempre a la hora de declarar.

"Estamos contentos porque la verdad que estos caminos, estos torneos son largos, complicados, difíciles. Hay mucha paridad y la verdad que nos hemos encontrado con un grupo de jugadores que fueron unos leones en el día a día, humildes, callados, trabajadores. Creo que se merecen esto y mucho más", dijo el rosarino.

Y cuando se le recordó su apodo de "Señor de los ascensos", volvió a bajar el perfil. "Estamos contentos, es lógico que uno trata de colaborar y sobre todo mantener el respeto y la honestidad con los jugadores y se vio reflejado en este logro", señaló.

Pero en más de una oportunidad, los propios jugadores reconocieron sentir una especie de plus por tener en el banco a un DT tan ganador. Y cuando EL LIBERAL le marcó esto a "Cacho", no tuvo más que palabras de agradecimiento a sus dirigidos. "Les agradezco a los jugadores y estoy contento de haber podido colaborar con ellos, que me dejaran que los acompañara en este camino", dijo. Y cuando se le preguntó cuándo sintió que tenían el ascenso, respondió: "Cuando erraron el último penal (risas). Esto no se puede adivinar ni sentir, fue un partido raro, muy explosivo en el primer tiempo y después se emparejó en el segundo, hubo más cautela de los dos equipos. El primer tiempo fue un poquito alocado para mí gusto".