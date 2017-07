Aerolíneas tendrá un menor subsidio el año venidero

Fotos MEJORA. Destacan los números positivos que arrojó la empresa durante el primer semestre de este año.

17/07/2017 -

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, aseguró que "el subsidio por parte del Estado se ubicará debajo de los u$s 100 millones en 2018", durante una conferencia de prensa al presentar los resultados operativos del primer trimestre.

Este número aún es alto y significará un gasto para el Estado de unos u$s 270.000 por día, pero la administración muestra su avance contra los números anteriores. Entre 2009 y 2015, la empresa recibió un promedio de u$s 678 millones anuales, equivalente u$s 1,8 millones diarios, según publica Infobae en su edición digital.

"Siempre debería haber existido un equilibrio, pero recibimos (la empresa) con un desbalance y lo queremos corregir de forma gradual", agregó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, durante el encuentro con los medios.

Ante una consulta de Infobae, Dell’Acqua no arriesgó un número exacto del déficit con el que finalizarán en 2018, pero sí confirmó el de este año Aerolíneas necesitará u$s 170 millones por parte del Estado nacional, contra los u$s 325 millones de 2016.

El equilibrio financiero continúa como una meta del 2019. Dentro de dos años, el Gobierno proyecta que la aerolínea no recibirá más ayuda estatal.

Los funcionarios subrayaron los números positivos que arrojó la empresa durante el primer semestre del año. Durante junio, Aerolíneas transportó un 19% más de pasajeros que en el mismo período del año pasado.