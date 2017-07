Michelisz y Ehrlarcher, gratificados

17/07/2017 -

El noruego Norbert Michelisz se mostró gratificado por la victoria obtenida en la segunda carrera.

"Estoy muy contento, sobre todo por los puntos que me llevo de esta segunda presentación del domingo en Las Termas. Me caí un poco por no haber sumado en la carrera inaugural, pero eso no mermó mi confianza, porque sabía que mi equipo hizo un gran trabajo desde la primera tanda de entrenamientos. Eso mantuvo mi nivel de motivación", explicó el piloto que venía de ganar en Marruecos

Por su parte, el francés Yann Ehrlacher habló de su triunfo en la primera prueba. "La verdad que se siente estupendo, todavía no lo puedo creer. Hasta no hace mucho tiempo miraba las carreras desde afuera y ahora comparto esta conferencia de prensa con ellos", declaró sonriente.

"Que le hayan puesto a Chilton 5 segundos de recargo es demasiado, porque estas son carreras de turismo y sabemos que son peleadas así", agregó respecto de la penalización que sufrió un colega y terminó beneficiándolo.