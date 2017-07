Fotos ¿Qué es la celulitis?

17/07/2017 -

La celulitis es una infección bacteriana del tejido que puede afectar tanto a los ojos como a la piel. La celulitis que afecta a los ojos se presenta en dos formas: orbitaria y preseptal.

La celulitis orbitaria afecta a las estructuras dentro del espacio que contiene el globo ocular y puede afectar el movimiento del ojo debido a inflamación de los párpados o el ojo. Ésta es la forma más grave de celulitis y usualmente requiere un tratamiento más agresivo.

La celulitis preseptal se limita a los tejidos del párpado y es por lo general menos grave. Una gran mayoría de casos de celulitis preseptal se presenta en niños, especialmente en niños pequeños.

La celulitis es causada frecuentemente por una infección por estafilococo o estreptococo. No es raro que la infección se inicie en el seno nasal y que de ahí se extienda a la órbita o al párpado. Heridas en la piel o una cirugía reciente (incluyendo cirugía dental) también pueden causar a la infección. Es importante limpiar las heridas y seguir cuidadosamente las instrucciones que su médico o dentista le hayan dado para los cuidados posoperatorios.

Una de las características de la celulitis es que se propaga rápidamente, lo que hace que sea una infección muy grave que requiere atención médica inmediata. Antes de que los antibióticos fueran utilizados para tratar la celulitis, tanto la ceguera como la muerte eran comunes entre las personas que contraían la infección.

Si usted piensa que usted o su hijo tienen celulitis, no tarde en visitar a su médico. Si la celulitis no es tratada, puede reducir la visión permanentemente, propagarse en el sistema linfático del cuerpo y causar daños más graves.

Los síntomas de la celulitis pueden incluir: abultamiento del ojo; inflamación de los párpados o los tejidos alrededor del ojo, párpados rojos, disminución del movimiento ocular, visión borrosa, fiebre, baja energía, disminución de la visión.

Las personas con celulitis pueden haber tenido recientemente una sinusitis o una infección respiratoria superior.

Causas

La estructura de la órbita hace que ésta región sea particularmente susceptible a infecciones cercanas, especialmente infecciones que tienden a propagarse rápidamente. La celulitis es más comúnmente causada por estreptococos o estafilococos, pero también puede ser causada por infecciones de hongos. Las causas indirectas de la celulitis (que hacen al ojo vulnerable a una infección por estreptococo o estafilococo) incluyen una cirugía reciente, picaduras de insectos, una herida en la piel (especialmente en la cara) y la sinusitis. Debido a que la sinusitis es más común en clima frío, la celulitis tiende a ocurrir con más frecuencia en invierno. La celulitis también puede estar acompañada de asma, viruela y otras enfermedades sistémicas. Por razones que no están del todo claras, parece que un mayor uso de la vacuna contra la gripe ha reducido la frecuencia de la celulitis, en particular, la celulitis preseptal. Diagnóstico Su médico reunirá varios tipos de información para dictar un diagnóstico. Dicha información puede incluir una historia simple de cualquier cirugía o trabajo dental, heridas en la cara o la piel, e infecciones respiratorias o del seno nasal. Su médico también le realizará un examen ocular básico. Además, es posible que algún trabajo de laboratorio deba realizarse para determinar el tipo de infección. Si su médico sospecha la presencia de una celulitis preseptal, él o ella puede preferir que se tomen muestras de la nariz o incluso el ojo mismo. Sin embargo, si la sospecha es de celulitis orbitaria, una prueba de sangre es más probable. En algunos casos, su médico también puede ordenar un TA C u otro tipo de escán del área afectada. Estas imágenes ayudarán al médico a determinar el alcance de cualquier infección en la órbita.

Tratamiento

La celulitis preseptal suele ser menos grave que la celulitis orbitaria. En la mayoría de los casos, su médico le recetará un antibiótico para la celulitis. Usted debe comenzar a ver una mejoría dentro de un día o dos. De hecho, su médico probablemente le pedirá un informe al cabo de dos o tres días, para asegurarse de que la infección se está desvaneciendo. Si usted tiene una infección grave de celulitis y/o no ha respondido bien a los antibióticos después de unos días, es posible que deba ser hospitalizado y recibir antibióticos por vía intravenosa. En algunas circunstancias, su médico puede ordenar un drenaje de fluidos. En ocasiones, esto puede hacerse en el consultorio de su médico, pero en otros casos puede requerirse cirugía en un hospital o una clínica.