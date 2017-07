Bergallo logró su primera victoria en la categoría y se convirtió en puntero

Fotos SATISFACCIÓN. El chaqueño Tomás Bergallo se mostró feliz por el rendimiento en pista.

17/07/2017 -

Tomás Bergallo celebró en Las Termas su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional, que tuvo como premio adicional el liderazgo en el campeonato.

Al piloto del equipo MG-C Competición, que también como formación ganó por primera vez en el TN, lo acompañaron en el podio los pilotos Maximiliano Bestani y Gastón Grasso.

Por su parte, el santiagueño Amadís Farina volvió a tener inconvenientes y finalizó en la 28ª ubicación.

Bergallo largó desde la cuarta ubicación para superar luego a Gassmann y a Micheletto. Así, quedó detrás del tucumano Bestani, con el que protagonizó un duelo vibrante durante varios giros.

En el inicio de la undécima vuelta, Bergallo ejerció el primer intento de superación. Colocó por la derecha el Renault Clio y emparejó la marcha del auto de Maximiliano Bestani, pero el tucumano apeló a la defensa en la curva uno para sostener la primera posición. El chaqueño no cedió en su objetivo, y en la tercera curva posterior a la contrarrecta superó claramente a Bestani para tomar la punta de la carrera, cerrando un ascenso vertiginoso hacia la cima de la prueba, descontando poco más de un segundo y medio de diferencia en dos vueltas.

Con EL LIBERAL

Con la victoria consumada, el ganador habló con EL LIBERAL y realizó un balance del fin de semana.

"Arrancamos bastante complicados en la primera jornada, mejoramos en la segunda y mucho más en la clasificación. En la serie tuvimos un auto rápido en las dos primeras vueltas, después se cayó bastante. Ayer (por el sábado) laburamos toda la noche para poder tener un auto con ritmo en la final y es lo que nos hace un poquito más fuertes hoy en día", comentó el chaqueño.

Con respecto del duelo que tuvo con Bestani, comentó: "Es un piloto con mucha experiencia, me costó mucho presionarlo y que llegue al error. Estuvo muy buena la final. Teníamos un gran auto. Yo sabía que tenía más auto que él, pero por ahí uno tiene más auto y no lo podía pasar. Tuve que obligarlo a cometer el error para poder superarlo. Es destacable que me corrió dos o tres vueltas más y obviamente después hice la diferencia. Fue muy difícil aguantarlo esas vueltas que venía detrás".

Por último, habló del trazado termense. "Como siempre, es una pista que es un orgullo venir a correr acá. Es una de las mejores pistas del país".

Disputadas siete fechas, Tomás Bergallo es el nuevo líder del certamen, con 140 unidades, seguido por Alejandro Bucci (139); Ariel Michieletto (131); Pablo Ortega (121) y Maximiliano Fontana (108).