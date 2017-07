Fotos Con una propuesta abierta concientizan sobre diversidad

17/07/2017 -

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de la Diversidad llevó a cabo una "radio abierta", en la peatonal Sarmiento con el Lema: "Por una vida libre de discriminación". El área comunal llevó a cabo la iniciativa enmarcada en el mes del orgullo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersexuales). Durante la misma, se informó sobre derechos y leyes que resguardan la identidad de género. Se g ú n e s p e c i f i c a ro n los organizadores, "la radio abierta tuvo gran participación de la gente, y contó con invitados especiales que le dieron a la iniciativa una gran jerarquía". Además, se destacó la importancia de hacer partícipe a la sociedad en acciones en donde el ciudadano sea informado y pueda adherir a "No discriminación".