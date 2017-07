Fotos Carmen ya se coronó reina de la temporada con “La Gran Revista Norteña”

17/07/2017 -

"La Gran Revista Norteña" se ha convertido, a casi una semana de su estreno en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo, en la sensación de la temporada teatral 2017 de la "Ciudad Spa". Carmen Barbieri, su protagonista, en una entrevista con EL LIBERAL, ha destacado el apoyo que recibe tanto de los propios termeños como de los turistas. "Los santiagueños me miman siempre. Es notoria la presencia de gente que tengo cada noche en este espectáculo donde están los elementos distintivos de la revista, pero a la que sumamos el folclore, con verdaderos artistas de Las Termas de Río Hondo. Para mí es un enorme orgullo volver a hacer temporada en esta bellísima ciudad y en esta hermosa y confortable sala teatral del Hotel Amerian Carlos V", destacó la artista. Y con ella está la actriz y vedette Luisa Albinoni. La intérprete también puso de relieve la participación del público en esta obra que también tiene como protagonista a Mariquena del Prado, una artista que rompe, particularmente, con la cuarta pared y se entremezcla con la gente, interactuando y generando simpáticas situaciones con los espectadores. Turistas, felices Eduardo, Esther y Clemira vinieron desde Pilar para disfrutar de los "hermosos atractivos con que cuenta Las Termas, una ciudad que cada año nos sorprende con cosas maravillosas". Pero, tal como lo dijeron, no quisieron perderse la oportunidad de pasar muy buenos momentos con la familia y es por eso que no se perdieron la obra de Carmen Barbieri y gran elenco. "Ella es una gran artista, una enorme profesional que se destaca por su humor y su forma de ser tan hermosa", resaltaron. En tanto, Elena, Mario e Isabel, oriundos de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, recalcaron la participación del elenco liderado por Carmen, pero también el "excelente trabajo que hacen los bailarines y cantantes de Las Termas. Hermosas coreografías y canciones que todo el mundo conoce. Disfrutamos totalmente del espectáculo". A su vez, María Martha y Estela, provenientes de San Justo, provincia de Buenos Aires, especificaron que "Carmen Barbieri siempre ofrece muy buenos espectáculos, y desde el año pasado hace temporada en este hermoso hotel como es el Amerian Carlos V. Nos vamos maravilladas con la propuesta artística y con la ciudad en general". A su vez, Walter, Vilma y Marcela, rescataron el espíritu celebrante que tiene la obra y la reivindicación que hace Carmen del canto nativo santiagueño al darle participación a los artistas de la "Ciudad Spa". "Sencillamente, disfrutamos de un gran show, con enormes artistas de Buenos Aires y también de Las Termas. La verdad, una obra para toda la familia", enfatizaron. Un gran éxito En este espectáculo, creado por la Barbieri, se fusiona el espíritu del género de la revista con el ambiente folclórico que el norte de nuestro país nos ofrece. Es así como Carmen invitó a Luisa Albinoni para formar juntas está explosiva dupla que con otros talentosos artistas de Buenos Aires y de Las Termas se presenta de miércoles a domingos, a las 22.30, en la sala teatral del Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo. La propuesta es contundente y por demás interesante. Vedette, bailarines, rutinas de humor, monólogos de stand up, y todo lo que la Revista contiene, mezclados con el bombo, las chacareras y los violines, boleadoras, tango y malambo, hacen que ésta sea una muy fuerte propuesta de Carmen, una mujer que se enamoró de Las Termas, ciudad donde el año pasado realizó una exitosa temporada de cuatro meses con su music hall "A la Carmen". La temporada teatral avanza y "La Gran Revista Norteña" es la sensación. Mientras, en el Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín se presentan otras propuestas, con elencos porteños.