Valeria Degenaro se dejó seducir por Cristian Castro y dijo que no es "gato"

17/07/2017 -

Dicen que el tren pasa "una sola vez en la vida", pero también que ‘la vida siempre da revancha’, dos célebres refranes que bien se pueden adecuar a la historia de Valeria Degenaro, quien luego de rechazar a Luis Miguel cuando recién se iniciaba en su profesión - "me mandó a decir por uno de seguridad que me quería con otra chica en su habitación y no me gustó"-, casi dos décadas después se dejó seducir por otro mexicano, Cristian Castro.

"Me contactó en enero, por Twitter. Cuando me escribió entré al muro y me pareció que no era, entonces lo dejé de seguir y no hablamos más. En marzo me di cuenta que sí era su perfil y volvimos a tomar contacto, incluso me había propuesto ir a Nueva York para filmar un video, pero no pude viajar porque no tengo visa", relató sobre cómo se inició la relación entre ambos.

"Cuando me enteré que se había separado le mandé un mensaje, y al otro día me contestó y me puso ‘estoy en Argentina’. Así que estábamos los dos recién separados, la vida nos encontró justo a los dos, me dijo ¿querés salir hoy o mañana?, y al otro día nos encontramos", continuó.

"Fuimos a cenar con todo su grupo, éramos siete y yo la única chica, y después de la cena nos fuimos al hotel, pero a charlar de la vida, no pasó nada. Él venía recién separado, yo también, así que éramos dos corazones rotos que se juntaron a hablar de amor. Él me contó de su historia, yo le conté la mía y nos seguimos hablando por Whatsapp hasta que después nos volvimos a ver cuando él estuvo en ShowMatch".

"Lo estoy viviendo como algo mágico, me siento una Cenicienta", se sinceró la modelo y vedette, quien mientras se prepara para probar suerte en Ecuador y Perú con una "revista", dispara contra aquellos que la tildan de "gato".