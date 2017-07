Fotos Al premio Mentha Pulegium Prix lo compartieron Siria y Rusia por "Love"

El Mentha Pulegium Prix, premio mayor que otorga el Santiago del Estero Filme Festival, en la categoría cortometraje fue para "Love", un documental realizado entre Siria y Rusia. En tanto que recibieron mención especial Adaptación (Polonia), Child (Alemania) y La Fábrica (Argentina), un documental que también fue de los favoritos del público. El premio a mejor largometraje fue para Boxing for freedom (España) y en la misma categoría, pero nacional lo recibió Los Globos con mención para 70 y Pico de Mariano Corbacho, y Qué ves, ecos de lo invisible, de Sofía Vaccaro, este film tuvo una de las jornadas más emotivas del festival ya que fue proyectado con audio descripción y pudo ser disfrutado por personas no videntes que agradecieron la experiencia. Asimismo autoridades de Doca (Documentalistas Argentinos), premiaron, por primera vez, con una estatuilla a Los Sentidos, de Marcelo Burd, documental de observación que explora la vida de un matrimonio de maestros rurales en la localidad de Olacapato (Salta) y describe el día a día en el aula y fuera de ella. El premio del público se lo llevó El Colchón, de la realizadora santiagueña María Eugenia Verón con el 77% de los votos. La entrega de premios se realizó sobre el trencito Guara Guara, recorriendo las calles de Santiago del Estero en la fría noche del sábado, dándole un marco muy particular a la finalización del festival.