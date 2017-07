Denunció que le robaron $300 mil, pero luego los encontró bajo su cama

Fotos BÚSQUEDA. La Policía trabajaba para poder ubicar a los autores del robo.

La Policía y la Justicia investigan un insólito hecho que se registró en las primeras horas de ayer en el barrio San Germés. Un vecino denunció que le habían robado algunos electrodomésticos y la suma de $300 mil, pero luego se presentó nuevamente en la dependencia policial y manifestó que encontró el dinero: estaba debajo de su cama.

Fuentes policiales confiaron que minutos antes de la medianoche del sábado, personal de la Seccional 51 fue alertado de un hecho ilícito en un domicilio de la Manzana 66 del mencionado barrio.

Los uniformados se trasladaron hasta allí y se entrevistaron con el propietario, un hombre de 53 años de apellido Reinaga, precisaron las fuentes.

El damnificado explicó a los funcionarios policiales que había salido de su casa el mediodía del sábado y que regresó recién alrededor de las 23.

Según el relato del denunciante, al llegar a su domicilio se encontró con que el portón delantero y una puerta habían sido violentados. Al ingresar encontró todo revuelto y advirtió el faltante de un televisor Smart y dos LCD de 32 pulgadas y aseguró que faltaban $300 mil que tenía ocultos en un ropero.

Efectivos de la Departamental Sur se hicieron presentes en el lugar para colaborar con las tareas investigativas, al igual que personal de la División Criminalística.

Varias unidades realizaba recorridos por la zona tratando de ubicar a los autores del hecho y conseguir alguna pista sobre los ladrones, pero no obtuvieron resultados positivos.

Lo insólito se daría momentos más tarde. Al parecer el damnificado revisó de nuevo su casa y debajo de la cama matrimonial encontró la bolsa con el dinero.

Con la ayuda de la Policía, habrían procedido al recuento del dinero, estableciendo que no había faltante. Anoche no se había establecido si los delincuentes no encontraron la abultada suma o si se la olvidaron en el lugar.

No obstante, las averiguaciones continuaban para tratar de ubicar a los ladrones que se llevaron los televisores.