Mirtha Legrand dijo que daría su vida para que el kirchnerismo no vuelva

Mirtha Legrand limó asperezas con Luis Majul y le concedió una entrevista luego del almuerzo que compartieron en su programa.

Allí, la diva habló sobre la actividad política y dijo que no le gustaría ver presa a Cristina Kirchner, pero que de todas formas daría su vida "para que el kirchnerismo no vuelva y para que La Cámpora no aparezca nunca más".

"Creo que Cristina debería devolver todo lo que se llevaron. Es una mujer apasionada, aunque no la quiera o esté en contra de muchas de sus actitudes, tiene pasión por lo que hace", manifestó.

Luego de haber manifestado una y otra vez su apoyo a Cambiemos, Mirtha citó a Massa: "Gracias a la torpeza de este gobierno, Cristina ha vuelto a brillar" y dio su "hipótesis" sobre el porqué de tantos kirchneristas: hay una cosa que se llama fanatismo. A la gente no le importa que haya robado, no le importa nada. Si no, no contaría con tantos adeptos. Creen que este gobierno miente cuando la acusan y los jueces también. Ponen en tela de juicio a los jueces".

Por último dijo que en unas hipotéticas elecciones presidenciales, volvería a votar a Macri: "Por lo menos esta gente no roba, son honestos. Creo que vamos a salir, de verdad creo que nos dejaron un país muy maltrecho, destruido prácticamente. Pero qué curioso que los kirchneristas no lo admiten, qué notable. Y la vivan, y la quieren y la aman (a Cristina Kirchner). Hay para hacer un estudio sociológico".