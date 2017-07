Fotos La escuela N º 904 de San Gregorio, en el departamento Loreto, cumplió 100 años La escuela N º 904 de San Gregorio, en el departamento Loreto, cumplió 100 años Previous Next

Hoy 13:30 -

LORETO, Loreto (C). El patio de la añosa escuela estaba colmado de personas que se confundían en prolongados abrazos que quedaron suspendidos el día que dejaron atrás la escuelita rural, el emotivo encuentro entre ex docentes y ex alumnos ocurría a cada minuto, luego del acto protocolar los presentes compartieron un almuerzo comunitario.

“La institución fue fundada 1917 y pero mucho antes don Gregorio Melean y doña Dominga Carabajal cargados de emociones y siguiendo sueños e ideales, llegaron a esta localidad, llamada “Uritu wasi”, para forjar un camino de esperanza y transformación, echaron sus raíces, compartiendo leyendas y tradiciones, pero sobre todo, habían traído la cimiente sobre la cual se iba a apoyar este proyecto educativo” expresaron los profesores Yudith Carabajal y Domingo Bagli quienes conducían el acto central.

“Felipe, uno de los hijos del matrimonio, quién se convirtiera, más adelante, en un autodidacta, fue el primero en tener contacto con la lectura y la escritura, pilar y parte fundamental de estos cien años. Esta escuela surgió en el año 1917 en un pequeño terreno cedido por la familia Cejas en la localidad de Isla Verde, durante un año, funcionó ahí, hasta que en el año 1918, comenzó a funcionar en esta localidad, siendo una escuela rancho por sesenta años, y en el año 1978, queda inaugurado este edificio, primer edificio de mampostería en la zona”.

Cien años, no es poco, tantos hechos, acontecimientos, cuánto crecimiento y significados para este pueblo, cómo no nombrar algunos, como la entronización de San Gregorio, de la mano de la maestra Matilde Minestroni Marconi, quien propone el apelativo, del hoy patrono de esta institución y nombre de esta localidad.

Hoy aquella lejana escuelita rancho se transformó en una institución activa, que cuenta con niveles pre escolar, primario y secundario, los que trabajan con objetivos claros, una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado.