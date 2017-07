Se vino abajo parte del techo del Abasto Shopping

Fotos Abasto Shopping.

Hoy 17:51 -

En las últimas horas, el desprendimiento del segundo piso del Abasto Shopping de Buenos Aires causó preocupación entre los asistentes al complejo comercial, ya que pudo haber terminado en una tragedia.

“Yo escuché un estruendo y vi que se había caído una parte del cielo raso. Me acerqué para sacar fotos y en ese momento se terminó de caer el resto”, le relató una jovencita a Infobae. Y agregó: “Había en ese momento mucha gente apurada por salir, como yo, muchos nenes y bebés en carritos”.

En el mismo sentido, Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que no hubo que lamentar víctimas o heridos. “Se desprendió una mampostería del techo. El shopping no nos alerta ni a bomberos de la Ciudad ni a nosotros”, ratificó.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, pero lo cierto es que las autoridades del lugar están investigando qué paso con "una parte del revestimiento de durlock del techo situado en el sector Agüero".