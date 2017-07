Fotos Roger Federer se fue de copas y ahora no se acuerda de nada

Hoy 17:53 -

Roger Federer participó de la tradicional Cena de los Campeones tras consagrarse una vez más en el mítico All England. Después se fue a festejar con varios amigos, pero este lunes dijo no recordar nada: "Me pesa la cabeza", admitió.

"Me pesa la cabeza. No sé qué hice la pasada noche. Creo que mezclé demasiadas bebidas", admitió el suizo en rueda de prensa el día siguiente a su coronación.

Te puede interesar: "Susana Giménez "incomodó" con sus preguntas a un modelo trans"

"Me fui a la cama a las cinco de la mañana y cuando desperté no me sentía demasiado bien. Hace una hora que la cosa ha mejorado... Lo pasamos bien", agregó entre risas.

Federer, este domingo, con su triunfo ante Marin Cilic, conquistó su octava estrella en la Catedral del tenis.