Volvió el "loco de la motosierra" y dice que es embajador de Polonia

Fotos Así asolaba el barrio.

Hoy 19:13 -

Eduardo Klun, se hizo conocido hace algunos años cuando sembró el pánico en la ciudad de Pinamar donde merodeaba la casa de los vecinos armado con una motosierra, una pistola y un machete.

Te recomendamos: "Un motociclista herido tras ser embestido por un adolescente"

A pesar de que nunca llegó a lastimar a nadie, el “Loco de la Motosierra” destrozaba árboles, puertas y ventanas. Estuvo internado en una institución psiquiátrica, y ahora volvió a sus andanzas. Ahora pide no ser detenido porque "es el embajador de Polonia".

Su vecino, Darío Oliver, fue su primera víctima: “Pensé que se me metía adentro. Y con mi mujer decidimos encerrarnos en el garaje, para que no nos agarre a nosotros. Y se fue. Hasta ahora sólo atacó casas. El temor nuestro es que ataque a una persona. No estamos tranquilos”.

Su madre lo sacó del lugar en el que estaba internado, pero lejos de condenar el accionar de su hijo, asegura que los culpables son los vecinos por "no entender que es un ser superior y místico".