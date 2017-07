Bullrich propuso un debate público: Massa y Randazzo aceptaron el desafío

Fotos CANDIDATOS. Cristina, Massa, Bullrich y Randazzo están entre los que más miden en Buenos Aires.

El precandidato a senador nacional por Cambiemos Esteban Bullrich consideró que sería "muy productivo" hacer un debate público con los postulantes para la Cámara alta en la provincia de Buenos Aires, a lo que accedieron el diputado Sergio Massa y el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, en tanto la participación de la ex presidenta Cristina Fernández está en duda.

Consultado Bullrich sobre si aceptaría un debate público, como se hizo en los comicios presidenciales de 2015, con sus competidores Fernández, Massa y Randazzo, respondió que "no" ve "un problema" en hacerlo, y resaltó: "El debate me parece que es muy, pero muy productivo".

En tanto, fuentes del massismo afirmaron a DyN que "siempre" están para "debatir", pero consideraron que "la clave" es "hacerlo entre agosto y octubre".

"Siempre estamos para debatir, sólo creemos que sería bueno definir marco y reglas. Hasta con (el ex candidato presidencial por el frente UNA, José Manuel) De la Sota debatimos en las Paso (de 2015)", señalaron las mismas fuentes.

No obstante, consideraron que "el problema es cómo haces hoy, porque por ejemplo Randazzo si (participaría) y la lista de (el intendente de José C. Paz, Mario) Ishii no", y agregaron: "Por qué Randazzo sí y la izquierda no, si miden parecido".

Ante la consulta de esta agencia a fuentes del randazzismo respecto a la posibilidad de sumarse a debatir, afirmaron: "Nosotros ya lo hicimos, obvio".

En tanto, desde el entorno de la ex presidenta indicaron que aún "no está definida" la estrategia que emplearán respecto a un posible debate, por lo que la participación de Cristina Fernández está en duda.

En plena campaña para elecciones primarias del próximo 13 de agosto, el ex ministro de Educación manifestó que durante la campaña "no" va a "mirar al costado" para ver lo que hace el resto de los candidatos.

"El problema de la Argentina no son nuestros candidatos, son las cloacas que faltan hacer, los rutas que faltan hacer, los colectivos que no pueden recorrer los 600 kilómetros de camino de tierra que todavía hay en el conurbano", sentenció.