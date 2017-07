El Presidente pidió batallar "contra la injusticia" en el país

18/07/2017 -

En el marco de la inauguración del centro de trasbordo del partido de La Matanza junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la intendenta local Verónica Magario, el presidente Mauricio Macri reconoció que el proceso de transformación encarado por su gobierno "es un trabajo que va a llevar años", pero destacó que lo importante es que "ya comenzó y que hay hechos concretos que lo refuerzan".

"Entendemos que ese cambio todavía no llegó a todos los argentinos", dijo, y pidió "batallar contra la injusticia, la resignación y la corrupción que alejó a los argentinos de mejoras concretas", remarcó.

Compromiso

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo referencia a comentarios de vecinos de esa zona del suroeste del Gran Buenos Aires, y dijo que uno de ellos le había señalado lo costoso que era levantarse a las cuatro de la mañana y no saber dónde tomar un transporte público. Por eso, remarcó que con el Metrobus "se está organizando todo de otra manera y la gente puede tomar su transporte" sin problemas.

Además de Vidal y Magario, a quien durante su discurso Macri le agradeció su colaboración, acompañaron al Presidente el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y los precandidatos de Cambiemos en Buenos Aires a senador Esteban Bullrich; y a diputados Graciela Ocaña y Héctor ‘Toty’ Flores.

"Como ingeniero siempre me apasionaron las obra porque las obras son las que transforman la realidad para bien", dijo y agregó: "Me emociona saber los miles de matanceros que no tendrán que cruzar más en el barro, sin un refugio, en la oscuridad" entre otros inconvenientes y los colectiveros que ya utilizan el Metrobus hace dos meses en La Matanza comprueban que es "el mejor sistema de transporte", resaltó.