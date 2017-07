Club de Amigos y los Viejos Leones mandan

Fotos NIVEL Los Viejos Leones vienen mostrando sus ganas por llegar a lo más alto del certamen.

18/07/2017 -

Old Lions y Club de Amigos conservaron el liderazgo de las Zonas A y B del Torneo Súper X de la Unión Santiagueña de Rugby, al ganar este fin de semana sus respectivos encuentros por la sexta fecha de primera división de la segunda rueda de este apasionante certamen provincial de la ovalada.

En el choque de puntero y escolta de la Zona A, Old Lions no dejó dudas y superó claramente a Añatuya por 41 a 10. Con este resultado, no sólo conservó el invicto y el liderazgo, sino que amplió a 10 los puntos de ventaja sobre los añatuyenses. En el restante encuentro del grupo, Clodomira consiguió una victoria clave ante Unse, al que derrotó ajustadamente por 19 a 15 y se puso así a un solo punto de su rival, que por ahora es el tercero y está clasificando para jugar los partidos de cuartos de final.

Por la Zona B, Club de Amigos sigue a paso firme y no dejó dudas en su visita a Sanavirones de Bandera, al que venció con punto bonus por 38 a 7, para seguir al frente de su grupo.

Mientras tanto en Loreto, Santiago Lawn Tennis marcó claras diferencias ante el local y lo derrotó por 55 a 7, por lo que sigue siendo escolta de los de Fernández.

El partido fue solamente un trámite para el conjunto capitalino que se floreó ante un rival en ascenso.

Posiciones

Hasta el momento, éstas son las posiciones de certamen santiagueño de rugby más federal.

Zona A: 1) Old Lions 23; 2) Añatuya 15; 3) Unse 10; 4) Clodomira 9; 5) Santiago Rugby 1. Próxima fecha: Unse vs. Old Lions y Añatuya vs. Santiago Rugby. Libre: Clodomira.

Zona B: 1) Club de Amigos 23; 2) Santiago Lawn Tennis 20; 3) Olímpico 6, 4) Loreto y Sanavirones 0. Próxima fecha: Lawn Tennis vs. Sanavirones y Club de Amigos vs. Olímpico. Libre: Loreto.