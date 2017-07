Pablo Milanés quiere morir "sobre un escenario"

18/07/2017 -

El cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova, expresó horas antes de recibir el homenaje del festival La Mar de Músicas de Cartagena y dar un recital, que el contacto con el público es lo que le da ganas para continuar trabajando.

"Si me preguntan cómo quiero morir, diría que sobre un escenario", confesó el autor de gemas como "Yolanda", "Yo pisaré las calles nuevamente" y "Años" en una entrevista con la agencia EFE. Al cabo de medio siglo de trayectoria, el cantante nacido en Bayamo (Cuba) en 1943 valoró el ambiente que se crea en sus actuaciones, en las que el ‘silencio es espectacular’ y casi se convierte en un ‘concierto de cámara, algo muy íntimo", sostuvo. El trovador se mostró ‘cansado’ de ser el ‘único que tiene el valor’ para hablar de ‘todo lo que hay que criticar’ de la situación política en su país. ‘Creo que ha llegado el momento de que hablen los otros, no me voy a convertir en el vocero de los que no se atreven’, puntualizó.