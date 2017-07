Ponen en venta el disco que Lennon firmó a su asesino

18/07/2017 -

El disco que John Lennon autografió a su asesino horas antes de morir en Nueva York fue puesto a la venta por 1,5 millón de dólares, según informó la firma vendedora, Moments in Time, la cual certificó la veracidad del álbum y la firma. La copia del disco "Double Fantasy" fue firmada por Lennon unas cinco horas antes de ser asesinado por Mark David Chapman. El ex miembro de The Beatles falleció en diciembre de 1980 por los disparos de Chapman, un fanático que estaba apostado a las puertas del edificio Dakota en Nueva York. El LP fue localizado por un hombre en el jardín del edificio donde Lennon vivía con Yoko Ono, a un costado de Central Park, según detalló el vendedor. En la portada del disco, que se acababa de publicar ese mismo año, aparece John Lennon besando a Yoko Ono, y en el cuello de ella está el autógrafo del hombre.

El disco terminó en manos de las autoridades y se convirtió en una de las pruebas que utilizó la Fiscalía para incriminar a Chapman, quien fue condenado a cadena perpetua.