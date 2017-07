Fotos Sialle no confirmó su continuidad

El entrenador rosarino Arnaldo Sialle quedará por siempre en la historia y en los corazones del hincha de Mitre al conseguir el primer ascenso, en toda su historia, al Torneo Nacional B. Pero a pesar de toda la algarabía por el logro, “Cacho” puso en duda su continuidad al frente del equipo la temporada venidera.

En plena caravana por el ascenso, el entrenador charló ayer con Radio Panorama y al ser consultado sobre qué líneas debería reforzar para jugar en la segunda categoría, respondió advirtiendo que primero deberá sentarse a charlar con los dirigentes y resolver su continuidad o no frente al plantel.

“Primero debemos hablar el tema sobre la continuidad y después, sobre los refuerzos. Es un tema difícil que hay que hablarlo con tranquilidad. No hay que empezar a tirar nombres porque no me parece apropiado. La semana que viene o cuando estemos un poco más fríos empezaremos a ver el tema futbolístico”, explicó en DT rosarino que también subió de categoría con Independiente Rivadavia de Mendoza, Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba.

Absorber la presión

En cuanto a la necesidad y obligación que tenía Mitre para subir de categoría, el DT dijo que tanto él como su cuerpo técnico absorbieron bien la presión.

“No sé si sentí la presión. Lo que sí, a todo entrenador lo contratan con el objetivo de lograr cosas importantes. Mitre tenía esas aspiraciones y la presión siempre está. Este club necesitaba un logro deportivo de esta magnitud para continuar con su crecimiento” reveló.

“Muchas veces los tiempos se van acortando y los años van pasando y cuando no se concretan todos entran en desesperación. Todos los que trabajamos aquí pudimos sobrellevar el tema de la presión bastante bien”, añadió.

Sialle también aseguró que el funcionamiento del equipo a lo largo de la campaña lo dejó conforme.

“El equipo me dejó conforme. Con sus características el equipo rindió al máximo. Quizás no había características para un mayor volumen de juego, pero sí para ser más vertical. Entonces tuvimos que trabajar en eso y tratar de conseguir solidez defensiva y yo creo que se logró”, acotó el DT.

“Lógicamente que en algún partido esporádico no me dejó conforme, pero Mitre perdió poco. No tuvimos rachas negativas”, completó.

Sialle también elogió la actuación del arquero Alejandro Medina, quien en Mendoza se vistió de héroe al atajar dos pelotas complicadas sobre el final del partido, y luego parando un tiro penal en la definición para el ascenso, además de convertir el suyo.

“Ale (Alejandro Medina) tiene las condiciones necesarias para desempeñar buenas actuaciones. De todas maneras todos los que juegan dentro de la cancha están expuestos a cometer errores. Los únicos que no nos equivocamos somos los que estamos afuera. A Medina le tocó equivocarse, pero tuvo la valentía para recuperarse”, culminó. l