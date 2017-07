Video: el blooper hot de Flor Marcasoli en el Bailando

Fotos

Flor Marcasoli, tercera en discordia entre Federico Bal y Laura Fernández, llegó a la pista del Bailando para participar en la Salsa de a Tres junto a Mariela Anchipi y Mauro Caiazza.

En la previa, Marcasoli habló de Federico y Carmen Barbieri, de quien se alejó después de filtrar chats con el actor.

“Fede Bal me mandó una carta documento para que no lo nombre, pero bueno. Estuve dos años de novia con él, luego nos encontramos este verano. Me decía que estaba solo, y compartimos muchas cosas”, dijo la bailarina.

Marcasoli levantó la temperatura de la pista con un topless impensado en el final de la Salsa de a tres, que compartió con La Chipi.

De tantos trucos y movimientos, a la morocha se le escapó un pecho en plena pista. Rápido de reflejos, Marcelo Tinelli la asisitió con un saco para taparla y salvar el momento.

Ángel de Brito (10): “Muy bien bailado. Bailás excelente y con Mauro hacen una gran pareja. Y Flor, me encantó cómo bailaste”

Pampita (10) : “Me encantó. Un trío espectacular. Las líneas, los brazos, el truco que salió perfecto. Se merecen un súper puntaje”

Moria (voto secreto): “Arrasaron. En estética. Estilo, elegancia, fuerza. Hicieron cosas defíciles. Se te escapó las lolas de los movimientos. Fue un palcer.

Y Marcelo Polino los premió con un gran puntaje (7). Puntaje: 27