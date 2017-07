Tévez: "Todos me piden que ni se me ocurra volver"

Fotos Carlos Tévez.

Carlos Tévez habló sobre la posibilidad de volver a Boca y volvió a dejar más preguntas que respuestas. “Un día me levanto y digo vuelvo, al otro día me levanto y digo no vuelvo ni en pedo”, declaró el “Apache”.

“No sé cuando voy a hacer el click para volver o no al club. Tampoco es que agarro el teléfono y digo 'quiero volver' y ya está todo arreglado. Hay que ver muchas cosas. Boca tendría que pagar una cláusula y no sé si Boca va a querer”, agregó el jugador del Shanghai Shenhua.

El ex Boca aseguró que la palabra de su familia pesa mucho en sus decisiones, y todos le dicen lo mismo: “No se te ocurra volver”. A pesar de las críticas y un flojo rendimiento, el jugador y su familia están muy cómodos en Shanghai y por ahora el regreso es lejano.

Por último, le habló a los hinchas: “El hincha de Boca no tiene que tener divisiones: Riquelme es el mayor ídolo. Lo que tenía que decir ya se lo dije y ahí quedó. No hay por qué ser Riquelmista o Tevista”.