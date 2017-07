Un hombre no ve a su hijo hace 4 años por una falsa denuncia de abuso

Fotos Gerardo Manghi.

Hoy 21:18 -

Gerardo Manghi vive un calvario desde 2013, cuando una falsa denuncia de abuso sexual y violencia lo obligó a dejar de ver a su hijo. A pesar de que la Justicia comprobó que jamás existió tal delito, aún no ha podido reencontrarse con el niño, que hoy tiene 11 años.

Te recomendamos: "Motos sin patentes ni papeles, en la mira de la Policía por arrebatos"

Desde el 30 de octubre de 2013, todo cambió para Manghi. La policía le dio una orden de restricción para ver a su hijo y pesaban gravísimas acusaciones en su contra. Luego de tres meses de espera, las pericias lo favorecieron y fue sobreseído. Sin embargo, a pesar de que la Justicia ordenó la revinculación con su hijo, esto no sucedió.

“Me citaron durante seis meses, yendo todos los martes a citas programadas para tratar la revinculación, en ninguna de esas citas pude volver a ver a mi hijo. Recién pude darle un abrazo a mediados del 2014”, agregó.

Manghi ha perdido las esperanzas y asegura que no se imagina “volver a tener contacto con Rocco a través de la Justicia”. “No importan ni las pruebas ni la validez. Sos hombre y no tenés derechos. No tengo ningún derecho como padre”, cerró.