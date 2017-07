FÚNEBRES | 19 de Julio de 2017

19/07/2017 -

Fallecimientos

19/7/17

- Ana María Teresa Roger

- Virgilio del Jesús Vacca (Los Telares)

- Benicia M. Gallardo de Orellana (Fernández)

- Francisca Corpus (La Banda)

- María Antonia Mierez

- Miguel Augusto Flores (La Banda)

- Francisco Omar Alderete (Tucumán)

- Raúl Elvio González (Loreto)

- Juan Virgilio Salvatierra (Forres)

- Isolina Ángela Gionni

- Juan Pedro Montenegro (San Pedro de Guasayán)

- Juan domingo Llugdar (Choya)

- Teresa More

Sepelios Participaciones

BAUDINO DE GÜINO, CARLOTA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Adriana Güino, madre política del Dr. Raúl Angel Herrero y abuela de la Dra. Marcia Herrero Güino. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUDINO DE GÜINO, CARLOTA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Adriana Güino, madre política del Dr. Raúl Ángel Herrero y abuela de la Dra. Marcia Herrera Güino. Ruega oraciones en su memoria.

BAUDINO DE GÜINO, CARLOTA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Dra. María del Carmen Tinari y Dr. Luis Alberto Platini. Acompañan a los Dres. Adriana y Perico y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIONNI, ISOLINA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Su hija Mercedes Sánchez, h.pol Diego Fernández sus nietos y bisnietos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIONNI, ISOLINA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Su hija Merci, hijo político Diego, sus nietos: Enrique Alberto, Pedro, Isabel, Germán y Ramón Fernández y cada una de sus respectivas familias y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz - Santiago.

GIONNI, ISOLINA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Tu hogar fue cobijo de todos. Diste frutos de amor, paz y anciana sabiduría. Damos gracias a Dios por haberla tenido con nosotros. Juan Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos participan el fallecimiento de la tía Iso y rogamos oraciones en su memoria.

GIONNI, ISOLINA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Luis Alberto Fernández (Lucho)y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

GIONNI, ISOLINA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Ovado Trógolo e Irma Carabajal, amigos de su sobrino José Titi Rodríguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LIMARDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Directivos y personal del Hotel Coventry acompaña a su compañero Diego Limardo y familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

LLUGDAR, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. El Señor es mi pastor junto a reposadas aguas me hará descansar. Su cuñada Lelia, sus sobrinos Claudia Cecilia y Patricio Eduardo LLugdar acompañan a su tía y primos en tan triste perdida. Dios los bendiga. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz..

MIEREZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su hijo José, sus sobrinos Silvia, Héctor y Camila y demás familiares y amigos ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SEPELIO SANTIAGO.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. La familia del Dr. Ernesto A. J. Vital, Sara de Ugozzoli, sus hijas Dra. Cecilia Eugenia Vital y Dra. María Guadalupe González Ávalos de Vital participan con pesar el fallecimiento del distinguido colega.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Dra. Olga Gay de Castellanos y familia participan el fallecimiento del padre de sus colegas Pablo y Judith. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Sus hijos Daniel, Carlos, José, Teresa, Miguel, Elisa, h. política Marta, nietos Exequiel, Verónica, Walter, Daniel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su madre Ana Cortejo, sus hermanos Killo, Gallu, Toti y Carmen y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su hermano Quillo, su hermana política Nori, sobrinos, Nati, Germán y Margarita, José y Florencia, Gabriela Roger participan con dolor su fallecimiento.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Tus vecinos y amigos de toda la vida; Delia y Miguel Acuña, Susana Santillán y Alejandro Díaz, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Susy Mignani y Rafael Demasi, saludan y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Querida abuela, que tu alma descanse en paz gracias por tanto amor. Te recordaremos con alegría como siempre nos enseñaste familia: Argolix: Pirincho, Yesi y Manuel.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Eternamente gracias mi querida abuela Amay. Gracias por tu ejemplo, por tu dedicación y amor te extrañaré y siempre te recordaré. Tu nietix Pájaro.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Nelva de Robles e hijos participan con dolor su fallecimiento.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay)(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Pablo César Vignau y Cecilia Juaneda y sus hijos despiden con cariño a Amay y ruegan una oración en su memoria.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay)(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Maria Silvia Vignau y Daniel Fiad y sus hijos despiden con cariño a Amay y ruegan oraciones en sus memoria.

SALGADO, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Los amigos de su hija Mirta y su nieta Marcela: Mario Frágola, Perla Fernández y Constanza Fabián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALGADO, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Olinda Faule participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Dr. Ernesto A. J. Vital y su Sra. esposa Sara Ugozzoli, sus hijas Dra. Cecilia Eugenia Vital y Dra. Guadalupe González Ávalos de Vital participan con pesar el fallecimiento de la mamá de nuestra estimada colega Dra. Stella Ríos de Brizuela y la acompañan afectuosamente en estos momento de dolor, rogando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Mamá, trato de enlazar las palabras que con lágrimas salen de mi alma, palabras que en este momento no quisiera decir, palabras que acompañan esta tristeza por una ausencia que no esperaba. Tus palabras, cada abrazo, cada beso y cada hija te amo, vivirán en mi alma y la recordaré cada mañana, porque quedan grabadas en mi corazón. Tengo tanto para decir, pero sencillamente no puedo porque tu ausencia enmudece mi voz. Tu esencia, tu recuerdo, tu ejemplo y tu valor quedará por siempre en mi memoria como el ejemplo de la gran mujer que fuiste, una madre maravillosa, llena de fuerza y amor. Solo me queda esperar el día de nuestro reencuentro donde nos fundiremos en un abrazo que no terminará jamás. Tu hija María José, invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CÁRDENAS, PEDRO ANÍVAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/14|. Pedro, han pasado 3 años de tu partida. Debemos ser fuertes. Tú nos enseñaste a nunca rendirnos, por eso desde aquí parten los mejores abrazos que no alcanzamos a darte esa mañana tan fría y triste. Nunca te olvidaremos. Dejaste este lugar donde nos hiciste y fuiste tan feliz por irte allá, a donde van los hombres buenos como vos, a lado de Jesús. Gracias por la enorme felicidad que nos diste. ¡Gracias mi amor!. Su esposa Linda Morales, sus hijos Ariela, Wylliam, Feliza, sus nietos Maxiel, Mixael, Rita, Carolina, Milagros y su bisnieto Tadeo, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en santuario de Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ani, quienes te conocimos aprendimos a quererte y valorarte como eras; una excelente persona y amiga. Te extrañamos y te extrañaremos siempre. Te recordaremos con inmenso cariño. Familiares y amigos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 2 años y 4 meses de su partida.

ORIETA, CARLOS DANIEL (Micui) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/13|. "Pasa el tiempo y cada vez más sentimos tu ausencia, te pedimos desde donde estás seas el ángel que nos guie día a día y nos de fuerza para seguir adelante". Sus hijos, hermana, ahijada y demás familiares invitan a la misa a realizarse a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse el cuarto año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Tu mamá Norma, tus hnos. Luis, Blanqui, Gustavo y Cecilia, tus hijos Martín, José Luis, María y Mónica, tus nietos Pablo, Antonella, Damian, Agostina, Benicio, Maximiliano y Jazmín invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria y en el aniversario de su natalicio se celebrará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica. Rogamos una oración en su memoria.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. La familia Arévalo Ibarra, invitan a la misa de las nueves noches, de su amiga y vecina acompañan en el dolor a todos sus seres queridos. En Catedral Basílica hoy a las 20.30. hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

TERÁN, RAMÓN CESAR DE LOURDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/16|. Querido abuelo: hoy hace un año que partiste al reino celestial y aún me duele tanto que le pido a Dios consuele mi corazón, siempre quise estar a tu lado cuando me necesitabas pero me quedó la sensación que me faltó hacer mucho más porque vos te merecías todo lo mejor, siempre estuviste conmigo y mi familia. Sé que no sufres y estás en un lugar bello con nuestro Señor, sé que ya no debo llorar y dejarte descansar en paz, por eso le pido que me ayudes y me des fuerzas para aprender a recordarte con alegría y saber que no me dejaste que sos mi ángel que me cuida y me guía desde el cielo. Te extraño tanto, tu nieta Natalia, tu hija Betty, nietos y bisnietos invitan a la misa en Pquia. San José a las 20 hs al cumplirse un año de su fallecimiento.

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORPUS, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Capilla, Dpto Banda. Cob. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. 4219787.

FLORES, MIGUEL AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su madre Elida Ester Torres, sus hermanos Héctor, Ángel, Lilia, Dante y Eugenia, tíos, Víctor, Dante, Miguel, Soledad, Elvira, Hector, Nancy, Isabel, Oscar y Roberto, Gustavo, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Dorrego y La Pampa, La Banda. ORG. NORCEN. SEPELIO SANTIAGO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALVARADO, JULIO WALTER (Bibi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "Padre y esposo respetuoso y servicial. Dejaste un espacio difícil de llenar en nosotros, latente la cercanía de tu amor y el inmensurable cariño que diste en cada momento difícil con la gran voz tan sentida de persona cristiana. Su esposa, hijos, nietos, hermana, hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Cristo Rey, La Banda, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

PEREYRA DE MOUKARZEL, SELVA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/91|. Hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Cristo Rey, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querida Gladis en el mes de la amistad, el Señor te recibe en sus brazos donde tendrá la luz y la paz eterna. No dudes que siempre guardaré en mi corazón los recuerdos de nuestra amistad, junto a la familia. Compartimos momentos de gran dedicación en tu profesión, que demandaban desinteresadamente con gran celo los preparativos para nuestras exposiciones en gastronomía. Te caracterizaste por brindar ayuda con afecto a quienes te solicitaban. Yolanda Isabel Paz de Scaglione y familia acompañan a sus hijos y familia a su hermana Yanina de Molinari y familia elevando oraciones en su memoria.

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALDERETE, FRANCISCO OMAR (q.e.p.d) Falleció el 17/7/17 a los 53 años de edad|. Su hermano Claudio Alderete, cuñada Patricia Décima, sobrinos Romina, Macarena, Iván, Dario, Felipe, Milton y Jacobo, participan con profundo dolor y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio "Jardín del Cielo", Pcia. de Tucumán. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CEJAS DE GUERRA, CLARA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. " Felices los puros y humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos". Héctor Yocca hace suyo el dolor de su partida a la Casa del Padre y acompaña a su hija Clarinda y demás seres queridos en tan triste momento. Pide por la cristiana resignación de sus familiares y por el descanso eterno en paz del alma de la mamá. Que descanse en paz.

ESCOBAR, ESTRATON ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Alfredo estarás descansando en paz en los brazos del Señor, después de haber sufrido tanto estarás tambien junto a tus seres queridos que te precedieron, has sido una persona muy querida por tu humildad y un gran creyente católico con mucha fe. Su tía Elena e hijos te recordaremos siempre y pido pronta resignación a su familia. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

ESCOBAR, ESTRATON ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. La Fraternidad de San Juan Macías y su asesor Fray Amado Montironi, OP. participan con profundo dolor el fallecimiento del hno. de su querida amiga Mecha Escobar de Didot. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pozo Hondo.

GALLARDO DE ORELLANA, BENICIA MÁXIMA (Mayi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Sus hijos Marta, Manuel, Cristina, Rubén, Rosa y Karina h.pol nietos, bisnietos sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GALLARDO DE ORELLANA, BENICIA MÁXIMA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Lady y Nedda Moyano y Hernán Melano Moyano, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Marta, Alberto, Cristina, Rosa, Rubén y Karina y ruega oraciones por su pronta y cristiana resignación.

GONZÁLEZ, RAÚL ELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Su esposa Natali, su mamá Yudit Telmo, sus hnos. Romina, Daniel, Silvana, Fabiana, Gabriela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su hijo Bahía, sus hnos. Juan Ángel, Luis, Emilio, Carlos, Pedro, Eduardo, María, Hnos. políticos, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio de Laprida (Dpto. Choya). COBERTURA CARUSO CÍA ARG. DE SEGURO S.A. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

LLUGDAR JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Siempre te vamos a recordar. Sus hermanos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Eduardo, Carlos, María Arsenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos recibirán cristiana sepultura hoy a las 10 en el cementerio de Laprida. Laprida. Choya.

LLUGDAR JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Que descanse en paz. Mabel, José y Denis Rodriguez; María Luisa de Ledesma y Suqui Ledesma y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Laprida. Choya.

LLUGDAR JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Sáenz de la localidad de Laprida participa con dolor el fallecimiento del hermano del ex docente, Juan "Pucho" Llugdar. Laprida. Choya.

LLUGDAR JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su amigo Pucho y toda la familia Llugdar en este momento de dolor. Choya.

MONTENEGRO, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Sus hijos, h. pol, nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados cement. de San Pedro de Guasayán. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.a. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

SALVATIERRA, JUAN VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Sus hijos, nietos, hermana y sobrinos, amigos que te quieren mucho por siempre, te llevaremos en nuestros corazones. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VACCA, VIRGILIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Su esposa Yolanda Cejas, sus hijos Yolanda Daniela y Patricia, h.pol. Mauro y Félix, sus nietos Mauro, Silvina, Agustín Matías, Gabriel, Florencia, Ramón, Leonela, bisnietos Benjamín, Ariana y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Telares. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

MAGNELLI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/08|. "Cuando estaba triste, mi mamá me decía cierra los ojos y sólo piensa en cosas hermosas. Hoy cierro los ojos y pienso solo en vos mamá". Tus hijos Leo, Seba y sus respectivas familias invitan a la misa a realizarse hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse nueve años de su fallecimiento. Frías.