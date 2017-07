La madre del "Polaquito" asegura que chantajearon a su hijo

Fotos Una historia que sacudió al país.

Fernanda es la madre de Thiago, conocido como “Polaquito” luego de la entrevista que se publicó en el programa de Jorge Lanata. La mujer denunció que la nota estuvo armada y que días antes de la misma, el menor habría sido amenazado por la Policía de Lanús.

“Es verdad que tiene un problema de adicciones, pedí la internación tres veces, pero por la edad que tiene no es fácil porque no puede estar en la escuela con chicos de su edad para resguardar a los otros chicos y no puede estar con chicos más grandes con las mismas adicciones porque corre riesgo él”, explicó la mujer en una entrevista radial.

Y agregó: “Al comienzo estaba agrandado, pero ahora le dio miedo. Lo levantaron en un auto varios policías de la zona y le dijeron que si no decía lo que dijo me iban a llevar presa a mí o le iban a poner cosas al papá para que pase más años en la cárcel”.

La mujer teme que su hijo sea utilizado para poner en el centro del debate el tema de la inseguridad e instalar la propuesta de baja a la edad de imputabilidad.