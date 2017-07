Así se disputará la penúltima fecha del certamen

Fotos PELEA. Douglas Haig (visitará a Los Andes) es rival directo de Central.

19/07/2017 -

La siguiente es la programación completa, con sus respectivas designaciones arbitrales, de los partidos que este fin de semana se jugarán por la cuadragésimo cuarta y penúltima fecha del Torneo de la B Nacional.

Viernes 21 de julio: 21.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Atlético Paraná, Pablo Echavarría.

Sábado 22 de julio: 15.35, Los Andes vs. Crucero del Norte de Posadas, Luis Álvarez; 19, Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio Municipal de Tandil, Fabricio Llobet; 20, Boca Unidos de Corrientes vs. Brown de Adrogué, Nazareno Arasa. Domingo 23 de julio: 15, Flandria vs. Douglas Haig de Pergamino, Hernán Mastrángelo, Argentinos Juniors vs. Instituto de Córdoba, Pablo Dóvalo; 15.30, Almagro vs. All Boys, Gastón Suárez, Central Córdoba vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, Ariel Penel, Nueva Chicago vs. Chacarita Juniors, Facundo Tello; 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. San Martín de Tucumán, Nicolás Lamolina.

Lunes

La penúltima fecha de la B Nacional se cerrará el lunes 24 de julio, con el duelo entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Estudiantes de San Luis, en Entre Ríos, a las 21.05 y con el arbitraje de Pedro Argañaraz.