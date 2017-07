Volvió con caras nuevas y hoy se suma Gudiño

Fotos DESAFÍO. Gabriel Gudiño viene de tener un gran año en Atlético Rafaela y San Lorenzo lo incorporó.

19/07/2017 -

San Lorenzo de Almagro volvió ayer a los entrenamientos después de nueve días de descanso con vistas a la próxima temporada, con la presencia de Gonzalo Rodríguez y Alexis Castro, dos de sus cuatro refuerzos, y mientras espera para hoy la incorporación a los trabajos de Gabriel Gudiño, quien ayer se realizó la revisión médica.

En la Ciudad Deportiva también estuvo Víctor Salazar, el restante jugador que se sumó al plantel y que ya debutó en la victoria por 1-0 que el equipo de Boedo consiguió ante Emelec en Ecuador, por la ida de la Copa Conmebol Libertadores.

El entrenador uruguayo Diego Aguirre contó además con el mediocampista Facundo Quignón, después de jugar cedido en Newell’s Old Boys, y el delantero Nicolás Reniero, tras su paso a préstamo por Almagro.

Por el contrario, ya no están en el plantel el volante Néstor Ortigoza, quien no renovó su contrato; Fabricio Coloccini, quien no iba a ser tenido en cuenta por Aguirre; Gonzalo Bergessio, quien se marchó a Vélez Sarsfield, y el uruguayo Mathías Corujo y Alberto "Tino" Costa.

Luego de la práctica, el plantel de San Lorenzo quedó concentrado en Ezeiza y volverá al trabajo hoy en doble turno.

El primer objetivo de San Lorenzo será sortear la llave ante Emelec, que se completará el 10 de agosto en el Nuevo Gasómetro.

Los jugadores que trabajaron bajo las órdenes de Aguirre fueron Marcos Angeleri, Ezequiel Ávila, Nahuel Barrios, Fernando Belluschi, Germán Berterame, Nicolás Blandi, Rubén Botta, Matías Caruzzo, Castro, Ezequiel Cerutti, Tomás Conechny, José Devecchi, Paulo Díaz, Santiago López, Juan Mercier, Bautista Merlini, Lautaro Montoya, Franco Mussis, Nicolás Navarro, Robert Piris Da Motta, Quignon, Reniero, Rodríguez, Gabriel Rojas, Leandro Romagnoli, Salazar, Marcos Senesi y Sebastián Torrico.