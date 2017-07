Leonardo Ponzio dijo que se quiere retirar en River

Fotos IDOLATRÍA. Leonardo Ponzio es muy querido por el hincha de River y será allí donde se retire.

El mediocampista Leonardo Ponzio aseguró que River Plate será ‘el último club’ de su carrera futbolística y que ese momento llegará cuando ‘la cabeza no esté preparada’ para asumir compromisos en el más alto nivel del fútbol argentino.

‘River va a ser el último club en el que juegue como profesional. El día que me retire va a ser cuando la cabeza no esté preparada para jugar a este nivel y no le pueda dar el máximo a este club’, aseguró ayer Ponzio en conferencia de prensa desde el predio River Camp de Ezeiza.

Ponzio, de 35 años, tiene contrato con el club de Núñez hasta junio de 2018 y ya acumula cinco años durante su segundo ciclo, donde se ganó el afecto de los hinchas ‘millonarios’ con el regreso a la primera división y trofeos internacionales, ya que el primero se produjo entre 2007 y 2008.

‘Lo vengo asimilando y creo que uno se va preparando. Me queda este año de contrato e intentaré dar el máximo para que las ganas sigan saliendo solas; semestre a semestre’, apuntó el capitán de River Plate.

El ex Zaragoza, de España, también se refirió a su entrenador, Marcelo Gallardo, quien podría dejar el club, según la consulta de los periodistas en la conferencia de prensa, a fin de año.

‘No demuestra que sea el último semestre. Lo tomamos como si se fuera a quedar por mucho tiempo. Cuando los entrenadores no llegan a los jugadores, es cuando piensa en otro rumbo, pero él intenta convencernos. Todos los años nos da cosas nuevas. Si el está contento, no sabremos si será en junio, diciembre o cuándo’, indicó el volante santafesino.

Ponzio consideró que los refuerzos (Enzo Pérez, Ignacio Scocco, Germán Lux y Javier Pinola) para la presente temporada son ‘de primer nivel’ y lamentó las partidas de los delanteros Sebastián Driussi e Iván Alonso.

‘Seba es un chico del club que fue cumpliendo sueños. Le tocó emigrar. Si no hubiese sido por la cláusula, el estaba feliz. Iván nos dejó mucho. Es un chico que vino de la mejor manera, entendió su lugar y sumó mucha experiencia’, expresó.