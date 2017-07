Pablo Mouche tiene todo acordado con Banfield

Fotos PABLO MOUCHE.

19/07/2017 -

El delantero Pablo Mouche se despidió ayer de sus compañeros de Olimpia de Paraguay, equipo en el que jugó los últimos seis meses, y en los próximos días llegará a la Argentina para sellar su incorporación a Banfield, donde volverá a ser dirigido por Julio Falcioni.

"No me sentí cómodo en la posición en que jugaba. Llegué sin pretemporada, en lo físico fui perdiendo y mi nivel bajó", argumentó sobre su salida el atacante que fue campeón con Lanús del torneo argentino en 2016.

En diálogo con medios paraguayos, Mouche se quejó por su continua rotación dentro de la cancha: "Me cambiaron de posición, un día por izquierda, otro por derecha, muy lejos del arco, y eso no me gusta".

El delantero surgido de Boca Juniors, donde coincidió con Falcioni, llegó a Olimpia a principios de este ano y anotó cuatro goles.

En los próximos días, según la prensa guaraní, Mouche sellará su préstamo por un año y se convertirá en el segundo refuerzo del "Taladro", que ya incorporó a Jesús Dátolo.