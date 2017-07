Procesan a dos hombres por abusar de chicas

19/07/2017 -

La Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento contra dos hombres acusados de abusar sexualmente de dos niñas, de 15 y 16 años de edad, probablemente aprovechando su estado de alcoholemia a la salida de un boliche de esta capital.

La Sala VII de la Cámara ratificó los procesamientos contra los imputados al considerar que ‘las relaciones sexuales con las damnificadas no fueron consentidas por éstas’.

Una de las menores declaró sobre los hechos: ‘Me di cuenta de que estaba en una habitación. Me desperté, sentía a alguien encima. Vi a (la otra menor) en la otra cama y le hablaba y no me contestaba. Yo decía ‘déjenla’, a la vez que me daba cuenta que era una sola persona que estaba arriba de ella.

‘Se reían. Cuando me desperté, tenía el short todo bajo, la remera corrida, no me podía levantar. Nos dijeron ‘levántense que se tienen que ir’, prepotentes. Me acordé que ellos nos estaban sacando fotos’, fue el relato dramático.