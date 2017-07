Falleció Rina del Valle Quiroga, consagrada para confeccionar la ropa de la Virgen del Valle

Fotos NOTAS. Explicaba que nunca recordaba cómo había hecho los vestidos y que no podía creer que fueran obra suya.

19/07/2017 -

Durante la madrugada y a la edad de 92 años, falleció Rina del Valle Quiroga, víctima de una grave enfermedad.

La mujer, consagrada hace más de 26 años por Elmer Miani, fue la encargada de confeccionar, a mano, toda la vestimenta que lució la Virgen del Valle en las últimas dos décadas, según recordó El Ancasti, de Catamarca.

‘La Virgen me ha orientado para que le haga la ropa, yo nunca pensé hacerle un traje para mi madre; ella es la perfección que Dios creó y nunca se me ocurrió o pasó por la cabeza esa tarea. Además no sabía bordar, pero tomé coraje y lo hice y lo logré, no sé cómo, porque yo los veo terminados y digo ‘¿eso hice yo?’, porque no me acuerdo’, contó en una entrevista realizada hace unos cinco años.

Rina cumplía varias actividades dentro de la Catedral Basílica, como la ornamentación y cuidado del santuario.

Las flores frescas que acompañaban la Imagen, la ornamentación y cuidado del santuario y todos los detalles que lucía la Virgen del Valle fueron su obra durante varios años y provenían de su dedicación plena, según detalló por su parte El Esquiú.