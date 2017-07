Los chats entre Fabbro y su ahijada a la que habría violado: "Mandá fotos"

19/07/2017 -

El futbolista Jonathan Fabbro, ex River Plate y Boca Juniors, acusado de violar a su ahijada de 11 años, mantuvo una charla vía Whatsapp con la menor, a comienzos de abril de este año mientras estaba en México, en los últimos días de su contrato con los Jaguares de Chiapas.

La charla, es más que sugestiva: "Mandá fotos" le dijo Fabbro a la niña. "No da", le respondió ella: "Pedile esas cosas a tu novia", le reprochó, en referencia a su pareja, la modelo Larissa Riquelme. "A mi novio tampoco le mando fotos así", dijo luego.

"Perdón, pero me parece que no da", le contestó ella. Luego, Fabbro se puso un poco insistente. Comenzó con emoticones, caras tristes, de llanto, caras de ansiedad. "¿Tenés jeans? A verlooo", dijo el jugador, antojadizo. "No, pollera", respondió ella. Finalmente, la niña le envió dos fotos a su padrino futbolista, ninguna en una pose sensual, ninguna imagen provocativa.