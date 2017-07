Cuatro petroleras invertirán 1.150 millones de dólares para producir gas en Vaca Muerta

Fotos ACUERDO. Vaca Muerta tendrá un fuerte impulso luego de que se anunció una millonaria inversión.

19/07/2017 -

Cuatro empresas petroleras, YPF, Total, Pan American Energy y Wintershall invertirán u$s 1.150 millones para la explotación de shale gas en tres concesiones conjuntas que poseen en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, según determinó el convenio firmado por los presidentes y directivos de las compañías durante un encuentro en el que también participó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

La inversión estará destinada a las áreas de shale gas identificadas como Aguada Pichana Este, Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro, en la provincia de Neuquén, donde estas cuatro empresas petroleras invertirán estos 1.150 millones de dólares para el desarrollo de reservorios no convencionales.

El proyecto contempla un programa de inversiones por u$s 1.150 millones de dólares hasta diciembre de 2021, recursos que se sumarán a los u$s 500 millones invertidos entre 2014 y 2016, para totalizar una inversión de u$s 1.650 millones.

Las empresas Pan American Energy, Total Austral, Wintershall Energía e YPF alcanzaron un acuerdo con Neuquén con el objetivo de promover el desarrollo de la formación de Vaca Muerta y acelerar la producción de gas no convencional.