Secuestraron una moto por falta de documentos

19/07/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Efectivos policiales de la Subcomisaría de Villa Balnearia secuestraron una moto de dudosa procedencia sin documentación y demoraron al conductor que no supo justificar la pertenencia del motovehículo. El procedimiento se registró en las últimas horas del lunes en inmediaciones de la Escuela Cabo II Ramón Ordóñez del Sector "B" de Villa Balnearia donde efectivos policiales en un recorrido de rutina divisaron un masculino mayor de edad en actitud sospechosa. Luego se supo que era residente en la localidad de Las Tinajas, y al momento del secuestro se encontraba en una motocicleta, de marca Honda, modelo CG Titán, de 125cc, quien no contaría con la documentación de dicho rodado.

Por disposición de Fiscalía de turno se procedió a la retención del rodado y se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar la procedencia del mismo.

Desde la sede policial de esta ciudad recalcaron que los controles continuarán con mayor intensidad para evitar más ilícitos de este tipo.