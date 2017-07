Campeón de kick boxing y ex jugador de fútbol, a las piñas en la puerta de un boliche

19/07/2017 -

La viralización de un video a través de las redes sociales dejó al descubierto una violenta pelea que comenzó en el interior y terminó en la puerta de un conocido boliche de La Banda, ubicado sobre la autopista Juan Domingo Perón, carril Banda Santiago. Según revelaron las fuentes, el brutal episodio se registró durante la madrugada del sábado, cuando dentro del complejo un grupo de jóvenes comenzó a insultarse, por un aparente "empujón" sin mala intención, mientras que otra versión que una joven culpó a un muchacho de haberla acosado.

La pelea verbal entre los protagonistas del escándalo subió de tono y en un determinado momento habrían comenzado a darse golpes de puños y puntapiés. La gresca se tornó incontrolable por lo que los efectivos de la seguridad privada mediaron en el incidente. Fueron expulsados Para evitar que el incidente altere el orden de los que estaban en el boliche, "patovicas" del lugar decidieron sacar a uno de los jóvenes que estaba discutiendo.

En medio de empujones lo llevaron hasta la puerta de ingreso y expulsaron. Algunas versiones afirman que lo tomaron del cuello y ello enfureció a los amigos que lo acompañaban. Quienes quedaron afuera -un conocido campeón de kick boxing y un joven ex jugador de fútbol de un club de La Banda, ambos con domicilio en la vecina ciudad- no se quedaron tranquilos ya que no les parecía justo lo sucedido, por lo que decidieron ingresar nuevamente. En la puerta -desde donde comienzan a mostrarse las imágenes- se arma nuevamente un revuelo. Los deportistas pedían que los saquen a sus rivales, mientras que los guardias los empujaban y con sus cuerpos cubrían el ingreso.

Policías lesionados Mientras todo esto sucedía, los efectivos -agentes que prestan servicio en el Centro Único de Detención- estaban ajenos al incidente creyendo que todo estaba controlado, pero nada era así, ya que el boxeador y el futbolista intentaron entrar otra vez. Allí fue cuando se generó un forcejeo con los uniformados, quienes fueron increpados y agredidos por los mencionados y un grupo de jóvenes que se unió a ellos.

Entre todos le propinaron varios golpes de puño en diferentes partes del cuerpo y luego se retiraron. Los agentes no presentaban lesiones de consideración y habrían decidido no iniciar acciones penales ya que los agresores habrían actuado en estado de ebriedad. Circunstanciales espectadores captaron con sus teléfonos celulares el momento del violento episodio y las imágenes no demoraron un segundo para expandirse de celular en celular y en las redes.