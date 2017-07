Falleció el menor que recibió un tiro en la cabeza y la policía busca a un corredor de motociclismo

Fotos DOLOR E INVESTIGACIÓN. La familia despide al adolescente. La policía realizó múltiples allanamientos. Por el homicidio ya hay dos detenidos, quienes son menores de edad.

19/07/2017 -

Tras permanecer más de 24 horas internado en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Regional ‘Dr. Ramón Carrillo’, Miguel Augusto Flores -el adolescente que recibió un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandos- falleció durante la madrugada de ayer.

El joven presentaba muerte cerebral y su vida dependía de un milagro. Lamentablemente y pese al esfuerzo de los médicos, Miguel no logró resistir a las lesiones que le generó la herida efectuada por un arma de fabricación casera.

Según revelaron los médicos, el deceso se produjo minutos después de las 0 de ayer. Ante el trágico desenlace, la fiscal que interviene en el caso ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue judicial para ser sometido a una autopsia.

Mientras personal de Bomberos trasladaba el cuerpo a la morgue, su familia -desconsolada- buscaba explicación para lo sucedido. Todos se reunieron en la vivienda donde residía el menor, ubicada en calle Dorrego y La Pampa para darle el último adiós.

Según se supo, Miguel era el tercero de los siete hijos que tenía el matrimonio. Sus hermanos revelaron que al terminar la primaria, el adolescente ingresó al Liceo Policial Coronel Lorenzo Lugones.

‘Su sueño era formarse y ser policía, mi papi quería eso, pero un problema en sus pulmones le impidió que realizara las actividades de entrenamiento que le hacían practicar’, sostuvo Lili al hablar con EL LIBERAL.

La adolescente sostuvo sobre su hermano: "Era muy bueno, no usaba armas o por lo menos a la casa no las traía, era muy común que se junte con sus amigos. En los últimos días salía de noche y no le hacía caso a mi mami’.

Cientos de amigos y familiares se reunieron en la casa para despedir a Miguel. Los chicos sentados sobre el tronco de un árbol, en la vereda de la casa de la víctima, atravesados todos por el mismo dolor, eran algunas de las tristes escenas que se vivían.

Sus familiares revelaron que los restos de la víctima serán sepultados hoy en el cementerio La Misericordia.

Mientras tanto la fiscalía trabaja para esclarecer cómo sucedieron los hechos.