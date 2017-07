Mazzei tiene "algo pendiente" con Suar

19/07/2017 -

Diez años de silencio estallaron en un sinfín de declaraciones. Fabián Mazzei evitó realizar declaraciones hasta que -según él mismo señala- Griselda Siciliani "abrió la Caja de Pandora". O más bien, en lugar de Siciliani habría que escribir "esta chica": así la llamó el actor una y otra vez en el móvil que concedió a Intrusos. Y donde el marido de Araceli González, lo dicho, habló como nunca antes.

Todo comenzó cuando la protagonista de "Sugar" sostuvo que Mazzei no trabajaba en Pol-Ka porque a Adrián Suar "no le debe servir". "Yo no agredí a nadie para que ella me venga a ningunear. Pará, ubicate un poco", advirtió el actor.

"Los actores no nos amamos todos,pero tratamos de cuidar el trabajo porque hay muy poco. Y nunca hablamos del trabajo de otro actor, si es bueno o malo, o despectivamente. Y no me cayó nada bien que haya dicho eso. Dijo que yo no trabajaba en ningún lado. Y de la manera que lo dijo".

"Ella dijo: ‘En Pol-Ka sólo trabajan los que son buenos’. Hay un límite. Y ahora tengo que hablar yo. Ahora tengo otra mirada sobre ella. Estimados todos, no comparto su manera de pensar", ironizó, haciendo referencia al comunicado que Suar y Siciliani difundieron al separarse. "Aquí es cuando se mezcla todo. Porque el actual novio de Araceli admite un enfrentamiento con el ex marido de Araceli. ¡Parece un trabalenguas! Nunca tuve un problema con Adrián, nunca jamás. Pero algo debe haber, seguramente. Es personal. Y esas cosas se arreglan personalmente".

Tras reconocer que "hay algo pendiente" con Adrián, le preguntaron sobre el motivo. ‘No lo sé, es lo que voy a averiguar’. ¿Su relación con Araceli tendrá algo que ver? ‘Cuando la conocí a Araceli, estaba sola. Y en diez años nunca hablé mal de él. Debe haber una cuestión personal que arreglaré personalmente. Tal vez Araceli fue importante". Entonces, ¿le gustaría hablarlo con Suar? "No, no me gustaría, voy a hablarlo. (Y ya) no trabajé nunca más (en Pol-Ka). Sí, me llama la atención -admitió Mazzei-. Por eso digo que es cuestión de sentarse y hablar tranquilos para saber".