"El Pollo" Álvarez fue rechazado por Oviedo

19/07/2017 -

Joaquín "El Pollo" Álvarez participó del segmento "Da para darse", del ciclo radial "Perros de la calle", y le declaró su amor a la actriz Mercedes Oviedo, que no dudó en cortarle el rostro al aire: "Ya dije una vez que no, no se da por vencido". "¿Con quién te gustaría que te ayudemos para un ‘da para darse’?", le preguntó Andy. "Me voy a inmolar, cuando alguien me gusta lo digo por si llega. Ella tiene cero interés conmigo, soy su opuesto. Me gusta mucho, se viene un fracaso. Bonita, sencilla, la quiere todo el mundo, no gusta de mí. Vivió en San Bernardo y yo soy de Mar de Ajó. Es actriz y no le va a gustar el llamado", respondió Álvarez.