Carmela destruyó a Cacho Castaña: "Es un machista"

19/07/2017 -

Carmela Bárbaro, periodista y panelista de "Los Ángeles de la mañana", disparó contra Cacho Castaña en una entrevista picante. "Si fuese hombre me gustaría ser algún atorrante. Cacho Castaña no....es muy machista y recalcitrante. Luciano Castro tampoco porque tiene mal humor. Nico Cabré menos, es muy malhumorado. Me gustaría ser Adrián Suar", disparó. "Sufrí violencia psicológica, violencia machista. Por ejemplo que no me hayan considerado suficientemente calificada para un puesto", destacó Carmela.