Mundo TENSIÓN

Venezuela afronta un escenario de ruptura institucional y violencia

La solución sería la convocatoria a un gobierno de unidad nacional, pero "las partes no se hablan, no se entienden, y lo que es peor, no se miran ni se escuchan".

Por El Liberal

Fotos SITUACIÓN. Las protestas de la oposición se reiteran a diario y la violencia provocó, desde abril, casi 100 muertos. 19/07/2017 - CARACAS, Venezuela. Luego de la masiva consulta popular celebrada el domingo por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se enfrenta a un escenario dominado por la tensión que puede conducir a la ruptura institucional y a escenarios de violencia permanente, coincidieron analistas. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció el lunes una escalada del conflicto con la activación de la denominada "hora cero", que incluye una huelga general por 24 horas prevista para mañana si el gobierno no deja sin efecto la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada para el 30 de julio. A su vez, Maduro tachó a la consulta de inconstitucional y ratificó la convocatoria "a una constituyente por la independencia y soberanía". "Que Europa diga lo que quiera decir, no nos importa lo que diga Europa. Los imperios del mundo pretenden amenazar a Venezuela y darnos órdenes", denunció. Varios gobiernos extranjeros, entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Brasil y España y la Unión Europea, reconocieron la validez de la consulta opositora y pidieron a Maduro que revise su decisión de reformar la Constitución. "Las dos partes no se hablan, no se entienden, y lo que es peor, no se miran ni se escuchan", advirtió el consultor Benjamín Tripier. Por su parte, el analista político Jesús Seguías puntualizó que el objetivo de los factores en pugna debería ser la convocatoria a un gobierno de unidad nacional en donde esté representado todo el país, "incluso el chavismo democrático". "El gobierno debe dar paso, de manera voluntaria, a uno unitario. Es su mejor carta y le convendría un repliegue táctico", sugirió. Información publicada en diario EL LIBERAL. Director Lic. Gustavo Ick.



